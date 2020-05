Da domani riaprono i mercati cittadini per i generi alimentari Dal 12 maggio. Lo rendono noto il sindaco Mastella e l’assessore Picucci

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Commercio e ai Mercati, Oberdan Picucci, rendono noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalle ordinanze regionali, è autorizzata la riapertura dei mercati cittadini per i soli generi alimentari a decorrere da mercoledì 13 maggio 2020.

Il sindaco Mastella e l’assessore Picucci specificano, inoltre, che verranno messe in atto tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, per garantire e tutelare la salute di tutti (operatori commerciali e clienti).

In particolare: l’area di mercato sarà perimetrata in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita; è previsto l’obbligo di rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti; distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato; presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.