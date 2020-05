Bonus 600 euro per le persone con gravi disabilità Al pagamento provvederà la Regione tramite Poste Italiane

L'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B1 (che comprende i Comuni di Benevento - capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) rende noto che è stato predisposto e trasmesso alla Regione Campania, secondo i criteri stabiliti dalla stessa, l'elenco delle persone con grave disabilità ex legge n. 104/1992 già prese in carico dai Servizi Sociali dell'Ambito, suddiviso per servizio e comprendente i minori. Misura che mira a supportare le persone con disabilità e le loro famiglie già duramente gravate dal carico di cura e rimaste isolate e prive del consueto supporto parentale, di vicinato o di servizi, prevede l'erogazione di un bonus del valore di 600 euro in favore dei soggetti disabili presenti nell’elenco. A tale pagamento provvederà direttamente la Regione Campania per il tramite di Poste Italiane.