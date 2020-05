Covid-19. Sono 56 i sanniti positivi Nella lista dei comuni interessati entra Pietrelcina. Domani al via i test per categorie a rischio

Sono 56, uno in più rispetto a ieri il numero delle persone residenti nel Sannio contagiate dal Coronavirus. Aumenta di una unità anche il numero delle guarigioni che oggi è a quota 121 e sempre, per fortuna, 15 i decessi.

Tre i nuovi tamponi risultati positivi ieri al termine delle analisi su 80 tamponi. Di questi due sono casi registrati a Pietrelcina. Trentanove sono quindi diventate le persone che stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio.

Vediamo nel dettaglio i dati, comune per comune:

Amorosi: 1 caso ricoverato in altre strutture

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia

Apollosa: un solo caso ricoverato in altre strutture

Benevento: restano 7 i positivi di cui 3 a domicilio, 1 ricoverati al San Pio e 3 in altre strutture

Calvi: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelpoto: due casi di cui uno a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio

Ceppaloni: 4 casi a domicilio e uno ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 5 positività, di cui 3 a domicilio e 2 al San Pio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Montesarchio: 3 casi a domicilio

Morcone: un caso a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Paolisi: 5 casi a domicilio (salgono a 18 i guariti)

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Pietrelcina: primi 2 casi, entrambi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: 2 casi di cui uno a domicilio, 1 ricoverati al San Pio

San Giorgio del Sannio: 4 casi a domicilio

San Lorenzello: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: 1 caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 3 casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 3 casi a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio

Sempre dall'Asl di Benevento arriva la comunicazione che domani parte lo screening per la popolazione della provincia di Benevento.

La Asl Bn in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno attiverà da domani un intervento di screening mirato e massiccio sulle categorie di popolazione maggiormente esposte al rischio contagio da coronavirus. "Questa estesa attività di sorveglianza sanitaria rientra nelle azioni del Piano Operativo di Sorveglianza Covid-19, approvato dalla regione Campania - spiegano dall'Asl - e verrà realizzata in sinergia con i sindaci dei comuni sanniti. Essa consiste nella esecuzione, con camper dedicati operativi su tutto il territorio provinciale, di tamponi naso faringei per l’individuazione di eventuali casi positivi tra le persone più esposte all’infezione. I soggetti che dovessero risultare covid positivi saranno presi in carico dall’unità operativa epidemiologia dell’Asl che applicherà il protocollo previsto in questi casi ed attiverà l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). In questa fase di ripresa delle attività sociali ed economiche, è di grande importanza il controllo del territorio per l’eventuale individuazione e “scardinamento” di casi positivi che potrebbero dare l’avvio a nuovi pericolosi focolai.