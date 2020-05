Lavori alla rete idrica, rubinetti a singhiozzo in città L'intervento al viale Atlantici e in via Meomartini, ecco tutte le strade interessate

"A causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in viale Atlantici ed in via Meomartini del comune di Benevento saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 22 di giovedì 14 maggio alle ore 1 di venerdì". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico in città che di seguito precisa le zone che saranno interessate dall'interruzione idrica:

Distretto Viale Atlantici: Via Meomartini, Viale Mellusi, Viale Atlantici, Via Ferrelli, Via Torretta, Via Perone, Via Raguzzini, Via Foschini, Via Cappuccini, Via Martiri d’Ungheria, Via Scarlatti, Via dei Bersaglieri, Via G.B. della Salle, Via Piranesi, Via Vanvitelli, Via Solimene, Via Marmorale, Via d’Annunzio, Via Carducci, Via Pirandello, Via Nicola Sala, Via Calandra, Via Giustiniani, Via Carlo di Tocco, Via Mustilli, Via Toma, Via Salvator Rosa, Via Flora, Via Perinetto da Benevento, Via Piermarini, Via Giordano

Distretto via Meomartini: Via Biagio Cusano, Via Giannelli, Via Mazzarella, Via Filippo Maria Guidi, Via Bachelet, Via Tommaso Bucciano, Via Castellano, Via Jacopo da Benevento, Via Pietro Nenni, Via Cupa dell’Angelo, Via Piranesi, Via Mascellaro, Via Marmorale, Via Vetrone, Via Pascoli, Via Salvemini e Via Pirandello