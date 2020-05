Crisi commercio, a Benevento un flash mob luminoso L'iniziativa di commercianti e ristoratori è in programma sabato. Ecco le loro proposte

Illumineranno le proprie attività commerciali esponendo un cartello con la scritta #Beneventorialzati#. E' il flash mob silenzioso in programma a Benevento sabato tra le 19 e le 20.30 promosso da alcuni componenti dei gruppi nati sui social “Andràtuttobenevento” e “Emergenza Ristorazione Benevento”.

“Rispettando le regole imposte dall'emergenza sanitaria il mondo del commercio e della ristorazione sannita vuole comunque lanciare un segnale per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni alla crisi che colpisce le attività commerciali già messe a dura prova dalla crisi sistemica che persiste dal 2008”. Così Alessio Masone, uno dei rappresentanti del gruppo che questa mattina ha incontrato il sindaco Mastella.

“La crisi imposta dal Covid19 potrebbe rappresentare anche una via di salvezza – prosegue Masone – avvicinando i cittadini e gli esercenti e potrebbe essere, per le istituzioni, un'occasione per promuovere l'economia locale”.

L'appello alle istituzioni è “a realizzare iniziative capaci di valorizzare l'economia cittadina, una delle proposte potrebbe essere la richiesta di eliminare gli stalli di sosta a pagamento, le strisce blu, e trasformarle in sosta disco orario da due ore. Questo ci renderebbe più competitivi anche nei confronti dei centri commerciali che danno questa possibilità di parcheggio ai loro clienti”.

Infine un'ultima richiesta: “Sono necessarie direttive chiare e norme precise per le attività commerciali e di ristorazione e per permettere alle persone di sentirsi tranquille”.



E infine le "istruzioni" dettagliate per partecipare al flash mob: tutte le attività che aderiranno, anche quelle chiuse per decreto, accenderanno le luci dei loro negozi ed esporranno un cartello con la scritta #Beneventorialzati#. Il flash mob si svolgerà senza creare alcun assembramento ma nel rispetto delle normative vigenti. Durante la serata di sabato, in concomitanza con il flash mob, due persone gireranno un video dell'evento. Le immagini raccolte saranno montate per comporre un video. L'obiettivo è quello di fotografare la situazione attuale della città ai tempi del Covid 19 ma nello stesso tempo di dimostrare la voglia che hanno tutti di rialzarsi.