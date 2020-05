I dati del San Pio: otto ricoveri per Covid, sei sono sanniti L'aggiornamento del bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento

Resta invariato il dato dei ricoveri per Covid19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono otto i cittadini ancora in ospedale, di cui sei sanniti e due residenti in altra provincia. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita ed aggiornato alle ore 18 di oggi, martedì 12 maggio.

Delle otto persone ricoverate solo un paziente è in terapia intensiva, cinque sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva e due a malattie infettive. In mattina inoltre è stata effettuata una nuova dimissione di un paziente residente in altra provincia e che va ad aggiungersi alle dimissioni già effettuate nei giorni precedenti.

Diminuisce, invece, seppur di una sola unità il numero dei pazienti sospetti: 22 le persone che si teme possano aver contratto il virus di cui diciassette residenti nella provincia di Benevento e cinque residenti in altra provincia.