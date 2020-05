Gli esercenti della 'movida' scrivono a sindaco e Regione “Quelli della notte”: chiediamo un incontro alle istituzioni per affrontare la riapertura

Una missiva indirizzata al Prefetto e al Questore di Benevento, al sindaco Mastella e al governatore della Regione, De Luca, per chiedere un incontro organizzativo in vista della riapertura dei locali del centro storico di Benevento. La lettera è stata scritta ed inviata dai commercianti titolari delle attività lungo il corso Garibaldi e vicoli adiacenti. Bar, locali, pub ed altre attività commerciali aperti fino a tarda notte che animano i vicoli di Benevento. Ora dovranno affrontare le rigide regole previste per la Fase 2 post emergenza sanitaria dovuta al covid-19.

Aperture prima previste per il 1 di giugno ma che potrebbero essere anticipate al 18 maggio. Ed è per questo motivo che i commercianti che si sono riuniti nell'associazione “Quelli della notte” chiedono alle istituzioni del territorio “con il senso di responsabilità che ha caratterizzato il nostro operato fin dal manifestarsi dei primi casi di contagio – con la chiusura volontaria di alcuni locali prima dei decreti – chiediamo un incontro per affrontare le problematiche che potrebbero paventarsi alla riapertura”. Un incontro urgente da programmare ovviamente prima della possibile apertura anticipata dei locali.