Test Covid. Mastella: sarà obbligatorio esporre certificato Il sindaco anticipa la disposizione per i negozi di alimentari

"Ci stiamo infervorando con un po’ di superficialità per le riaperture prossime, giuste, ma in sicurezza". Il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a raccomandare prudenza riguardo al coronavirus, e annuncia un'ordinanza che già fa discutere. Il primo cittadino dalla sua pagina facebook dove scrive: "Purtroppo però il virus non si è indebolito. Ha messo in crisi l'economia mondiale, la religione, lo sport, le coppie e può attentare le nostre città. Basta poco. Basta vedere quanto successo nel Molise.Un funerale rom ha scatenato un terremoto virale in una zona dove fino ad ora era presa a modello. Allora vi invito a non mollare. Sempre con le mascherine, e distanza tra le persone. Il rischio nelle città è più forte che nelle piccole realtà. Proprio per questo oggi farò una ordinanza che rende obbligatoria l'affissione nelle realtà alimentari che certifichi che chi vi lavora ha fatto il tampone faringeo. Saremo tutti più tranquilli. Ognuno di noi lo deve prima a se stesso, alla sua famiglia, ed alla comunità. Si chiama senso civico. Benevento lo ha dimostrato. Continuiamo a farlo".