Ancora una dimissione al San Pio. Ora sono 8 i pazienti Covid Ventitrè invece icasi sospetti presso l'ospedale di Benevento

Ancora una dimissione dal reparto Covid19 dell'ospedale San Pio di Benevento. Sono 8, oggi, le persone ricoverate (6 sanniti e 2 provenienti da fuori provincia). Solo un paziente si trova in terapia intensiva, 5 sono in pneumologia e sub intensiva, 2 a malattie infettive.

23, invece, i pazienti sospetti. Questi i dati restituiti dal consueto report dell'azienda ospedaliera aggiornato alle 12 di oggi.