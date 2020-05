Covid-19. Nel Sannio 124 guarigioni, 53 i casi di positività Il report dell'Asl di Benevento per oggi, mercoledì 13 maggio

Continua ad aumentare il dato delle guarigioni nel Sannio. Sono 124 i cittadini che hanno ormai superato la malattia, mentre scende a 53 il numero dei casi di positività al Covid-19. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio di Epidemiologia dell'Asl del capoluogo sannita per oggi, mercoledì 13 maggio che dettaglia il dato dei contagi da Coronavirus in provincia di Benevento.

Di questi 6 sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, altri sei sono ricoverati in altre strutture, due sono fuori provincia mentre 38 stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio.

A Benevento i guariti sono 33 mentre sono 7 i cittadini positivi al Coronavirus. Dati in netto calo anche nel comune di Paolisi dove come si ricorderà i contagi avevano superato le venti unità. Nel piccolo centro caudino ad oggi 18 cittadini sono ormai guariti, solo cinque i positivi.

Intanto aumenta anche il numero dei comuni con zero contagi nonostante i nuovi casi registrati nei giorni scorsi: sono 27 i centri della provincia sannita in cui secondo l'aggiornamento comunicato dall'azienda di via Oderisio non ci sono più casi di positività al Covid19.

Vediamo nel dettaglio i dati, comune per comune:

Amorosi: 1 caso ricoverato in altre strutture

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia

Benevento: restano 7 i positivi di cui 3 a domicilio, 1 ricoverati al San Pio e 3 in altre strutture

Castelpoto: due casi di cui uno a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio

Ceppaloni: 4 casi a domicilio e uno ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 5 positività, di cui 3 a domicilio e 2 al San Pio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Montesarchio: 3 casi a domicilio

Morcone: un caso a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Paolisi: 5 casi a domicilio (18 i guariti)

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Pietrelcina: 2 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: 2 casi di cui uno a domicilio, 1 ricoverati al San Pio

San Giorgio del Sannio: 4 casi a domicilio

San Lorenzello: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: 1 caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 3 casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 2 casi a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio

Domiciliati, non residenti: un caso