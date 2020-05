Al San Pio analizzati 98 tamponi, nessun nuovo caso di Covid Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: dai test analizzati solo 7 conferme

Anche oggi nessun nuovo caso di posività al Covid-19 dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 98 precisamente i tamponi che sono stati analizzati in giornata presso i laboratori dell'ospedale del capoluogo sannita, dei quali sette sono risultati positivi. Ma come precisato dalla stessa azienda ospedaliera "i sette positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata". E' quanto emerge dal consueto report comunicato dal San Pio relativo ai test processati quotidianamente nella struttura ospedaliera.