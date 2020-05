Comitato Pezzapiana: urge intervento sul verde infestante Il presidente del gruppo scrive a Comune, Provincia, RfI e Asl

Con una nota indirizzata a Comune di Benevento, Provincia di Benevento, RFI e ASL, il Comitato di Quartiere Pezzapiana, auspica un urgente intervento di pulizia delle strade e dei marciapiedi dalla vegetazione infestante onde evitare pericoli per i pedoni, rischi d'incendi e proliferare d'insetti e ratti, anche per la imminente e prossima stagione estiva.

"Pur consapevole del momento di emergenza sanitaria in atto, auspicando un graduale ritorno alla normalità, oltre alla sanificazione delle strade già effettuata nei giorni del picco dell'emergenza, sarebbe opportuno procedere al taglio della vegetazione infestante lungo le stesse strade e marciapiedi, specialmente delle zone periferiche della città".

Così il Presidente del Comitato di Quartiere Marcello Palladino che prosegue: "In modo particolare a nome del Comitato Pezzapiana, ha segnalato diverse strade del quartiere, come via Valfortore, c.da Ripamorta, Z.I. Pezzapiana e via Abete, via Mura della Caccia, c.da Crocella Pacchiana, c.da S. Chirico e diverse zone limitrofe. La segnalazione è stata inoltrata anche all'Asl perchè sono stati avvistati da alcuni cittadini, diversi ratti camminare indisturbati lungo le strade.

La vegetazione infestante non ripulita, può tra l'altro provocare pericoli d'incendi con problemi per le vicine abitazioni e può essere pericolosa per i pedoni, costretti, laddove esistono i marciapiedi, a camminare lungo la strada perché gli stessi sono occupati dalle sterpaglie.

Come ogni anno, la segnalazione è giunta anche a RFI per le aree di competenza di via Valfortore e c.da Pezzapiana, in prossimità dei rispettivi passaggi a livello, aree non curate e ricettacolo di rifiuti che, dovranno essere oggetto di pulizia e disinfestazione.

Per l'area a ridosso del passaggio a livello della linea elettrificata "Rm-Bn-Fg-Le" nei pressi della Motorizzazione civile, essendo tale area ubicata proprio vicino alla pista ciclopedonale di via Valfortore-Acquafredda, lo scrivente ha suggerito al Comune di Benevento, ove possibile, di prenderla in consegna da RFI onde trasformarla, mettendola in sicurezza, in area per bambini con giostrine e panchine o area parcheggio.

Infine, una segnalazione è stata inoltrata alla Provincia di Benevento sia per la urgente pulizia e disinfestazione della pista ciclopedonale di via Valfortore-Acquafredda, sia per via "Dei Liguri Bebiani" (salita Pezzapiana), per la pulizia dei lati della strada, onde assicurare ai pedoni, in assenza dei marciapiedi, di camminare in sicurezza".