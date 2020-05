Tampone non è obbligo ma si deve poter scegliere i Covid free Mastella sull'ordinanza che già fa discutere e annuncia: deciso a combattere assembramenti

“So che è un'ordinanza forte ma è motivata dalla necessità di salvaguardare la salute delle persone”. Mastella interviene in merito all'ordinanza che ha emanato ieri e che impone “ai titolari di attività commerciali di generi alimentari di esporre all’esterno dei relativi locali un avviso con il quale si informa la clientela che i relativi addetti hanno effettuato il test oro-faringeo per l’individuazione delle persone eventualmente positive al Covid-19”.

Il sindaco prosegue: “Non solo. Sono deciso ad andare avanti anche contro gli assembramenti che continuano a segnalarmi. Non so ancora cosa farò ma non resterò a guardare”. Il primo cittadino di Benevento, lo ricordiamo, aveva minacciato di chiudere le aree, anche Corso Garibaldi, dove si creavano assembramenti.

E poi torna sull'ordinanza del bollino covid free per i negozi “I commercianti non devono essere preoccupati, nel caso di riscontri positivi l'attività non chiude, deve solo sanificare. E poi, chiaramente non esiste alcun obbligo di fare il tampone. Ma da utente devo sapere se un esercizio commerciale ha scelto di fare chiarezza ed effettuare l'esame o meno. Se non vogliono non lo facciano, ma i loro clienti devono saperlo”.