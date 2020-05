Spazi aperti ai ristoranti. "Concederemo anche alcune piazze" Per la crisi del settore il sindaco Mastella annuncia: saremo solidali con le attività del food

Clemente Mastella apre ai commercianti e agli imprenditori del mondo del food e promette la solidarietà del Comune di Benevento e aiuti concreti.

Il primo cittadino di Benevento, commentando le scelte economiche del Governo per il sostegno alle imprese, ha spiegato: “E' una situazione complicata in cui è molto difficile risolvere tutti i problemi, anche come Comuni siamo in difficoltà. I 3miliardi previsti non ci soddisfano. E' un problema serio e rischiamo, come hanno già detto altri colleghi, di non poter garantire servizi essenziali come l'ìilluminazione”.

E per i commercianti prosegue: “Sono dell'avviso di agevolare le attività, in particolare quelle di bar e ristoranti, che potranno estendersi all'esterno. Sono pronto a concedere anche piazze della città per far spazio a loro. E' il nostro unico modo per favorire la ripresa di queste categoria per le quali ci sarà tutta la solidarietà del Comune".

Il sindaco, invece, annuncia una stretta sulle auto che dovranno parcheggiare solo dove consentito per poter lasciar spazio alle attività.