Covid19. Parte lo screening, 3mila tamponi in 2 giorni A Benevento, presso apposita stazione mobile, i controlli effettuati dall'Istituto zooprofilattico

“Confesso che un po' di paura ce l'ho anche io ma è giusto sottoporsi al tampone, come esempio alla cittadinanza ma anche per rispetto delle persone che mi circondano, è un obbligo morale”.

Così Clemente Mastella che questa mattina ha aderito allo screening predisposto sui segmenti di popolazione più esposti al Covid-19 e che consentiranno di diagnosticare l’eventuale positività.

“Ringrazio la Regione - ha proseguito Mastella - che ci ha scelti come primo capoluogo campano in cui avviare l'intervento, saranno 3mila le persone che saranno tamponate. Questo intervento è essenziale perché il virus non è scomparso. La prossima settimana proporremo altre iniziative per l'ospedale Fatebenefratelli e il San Pio ai quali, con altri amici, regaleremo alcuni strumenti che permetteranno cure all'avanguardia. Un modo anche per evitare spostamenti per ottenere le cure necessarie. Qui ci sono tutte le possibilità di essere curati”.

E poi prosegue: “Non dobbiamo abbassare la guardia, basta pensare a quel che è accaduto in Molise e di cui paghiamo le conseguenze anche nel Sannio, a Pietrelcina”.

E gli screening si sono svolti in modo ordinato e puntuale presso l'apposita stazione mobile allestita vicino allo stadio “Ciro Vigorito”.

Per i cittadini accesso solo a bordo della propria autovettura, attraverso un apposito percorso in modalità drive in.

Un'azione coordinata dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno che oggi ha cominciato dai i cittadini appartenenti a tutte le attività di pubblica utilità: appartenenti alle forze dell’ordine, dipendenti comunali che hanno reso servizio “in presenza” e sono stati a contatto con il pubblico, medici e pediatri di base, operatori delle farmacie e parafarmacie, operatori ecologici dell’ASIA, operatori del Trasporto pubblico locale, operatori del volontariato. Domani, invece, toccherà agli operatori di tutti quegli esercizi di prima necessità che hanno operato nella fase emergenziale: operatori di supermercati, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli, tabaccai, onoranze funebri, benzinai ed edicolanti.

“Il piano di screening in corso – spiega Alfonso Gallo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – permetterà di eseguire nella solo giornata di oggi 1500 tamponi con tipologia rapida e già sperimentata in altre aree della Regione e in modalità completamente sicura. I tamponi effettuati saranno smistati a tutti i laboratori della Regione autorizzati ad eseguire le analisi”.