Coronavirus. Al San Pio diminuiscono i pazienti sospetti Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: restano 7 i ricoveri per Covid, 6 sanniti

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove anche oggi il dato dei ricoveri per Covid-19 resta invariato e fa registrare una riduzione del numero di pazienti sospetti. Restano sette infatti i cittadini ricoverati per Coronavirus, di cui sei sanniti e uno residente in altra provincia. Di questi solo un paziente della provincia di Benevento è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, cinque in pneumologia sub-intensiva e uno nel reparto di malattie infettive. Sono questi i dati del consueto report comunicato dall'azienda ospedaliera San Pio del capoluogo sannita ed aggiornato alle ore 12 di oggi, giovedì 14 maggio.

Intanto diminuisce, seppur di una sola unità rispetto alla giornata di ieri, anche il numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus che ad oggi sono sedici. Di questi tredici sono residenti nella provincia di Benevento e tre in altre province.