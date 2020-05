Cassa integrazione sindacati regionali contro Trotta bus Cgil, Cisl, Uil e Ugl Trasporti informano il Comune del mancato anticipo aiuti Covid ai dipendenti

Le Segreterie regionali di Filt – Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna hanno inviato una missiva indirizzata al presidente della Commissione trasporti della Regione, Luca Cascone, al sindaco di Benevento Clemente Mastella e all'assessore ai Trasporti del Comune, Luigi Ambrosone per chiedere il perchè l'azienda Trotta bus, che a Benevento espleta il servizio di trasporto pubblico locale e dei parcheggi a pagamento non ha anticipato e integrato il “Fondo Bilaterale Di Solidarietà” , ovvero la cassa integrazione per i dipendenti che non stannolavorando a causa dellapandemia provocata dal Covid 19.

I sindacati infatti scrivono: “preso atto che la Regione Campania ha già provveduto al pagamento dei corrispettivi chilometrici di aprile e che, a breve, si appresta ad erogare quelli di maggio, tenuto conto anche dei trasferimenti economici effettuati dal Comune di Benevento, non comprendono le motivazioni per cui, la società Trotta Bus, non voglia garantire l’anticipazione e l’integrazione salariale a favore dei Lavoratori sottoposti all’applicazione del fondo bilaterale di solidarietà”.

Secondo le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl: “È inammissibile, al riguardo", l'atteggiamento dell'azienda "in questa delicata fase emergenziale dall’azienda... Una condotta incomprensibile rispetto a quella adottata in generale nel comparto del trasporto pubblico locale campano e, in particolare, riguardo alle altre aziende presenti sul territorio beneventano che, addirittura, hanno evitato di accedere agli ammortizzatori sociali garantendo puntualmente le retribuzioni ai Lavoratori”.

I sindacati quindi chiedono “un urgente incontro al fine di affrontare e superare la problematica”.