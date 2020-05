Covid 19, numeri invariati presso il Rummo di Benevento restano sei i sanniti ricoverati presso la strututra. Scende a 12 il numero dei sospetti

Restano sette a Benevento i pazienti Covid ricoverati nei reparti dedicati nell'azienda ospedaliera San Pio. Sei i degenti della provincia sannita, una sola persona ricoverata a Benevento ma proveniente da altre province.

Una sola persona è ricoverata in terapia intensiva, 5 in Pneumologia sub intensiva ed una nel reparto di Malattie infettive.

Nessuna dimissione, dunque in mattinata dall'ospedale Rummo dove però scende di una unità il numero dei sospetti. Dei 13 di ieri, infatti ne sono rimasti in osservazione 12 di cui 9 sanniti.

Degli 80 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati presso i reparti del Rummo da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", primo focolaio nel Sannio, ricoverati a causa del coronavirus sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 22 - 15 sanniti - su complessivi 264 ricoverati (sospetti n. 184 e accertati 80) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.