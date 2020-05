Asia, nuove modalità di accesso all'ecocentro Ecco le misure previste per poter accedere nuovamente all'asilo ecologica

Da martedì 19 maggio saranno attenuate le misure di limitazione all’accesso al Centro di Raccolta Comunale (isola ecologica) di contrada Fontana Margiacca. A comunicarlo l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città che in merito precisa: "Il servizio sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18, ma saranno adottate le seguenti misure cautelative: l’utente potrà accedere all’Ecocentro comunale previo appuntamento da fissare telefonando ai numeri verdi gratuiti 800 194 919 - 800 254 696; il giorno e all’ora fissata l’utente dovrà presentarsi all’accettazione dell’Ecocentro comunale indossando mascherina e guanti; al momento dell’accesso il personale dell’Ecocentro rileverà la temperatura corporea dell’utente; prima delle operazioni di deposito dei rifiuti l’utente dovrà consegnare al personale addetto alla ricezione l’autocertificazione il cui modello è scaricabile dal sito aziendale e, in assenza di tale autocertificazione, l’utente non potrà accedere; durante tutte le fasi di ingresso, di deposito dei rifiuti e di uscita, l’utente sarà tenuto a rispettare il distanziamento sociale che dovrà essere di almeno un metro. All’ingresso sarà a disposizione dell’utenza un dispenser con soluzione disinfettante per le mani. L'Azienda raccomanda agli utenti di essere puntuali rispetto agli appuntamenti fissati, per non penalizzare gli altri prenotati. In caso di ritardi eccessivi sull’orario fissato (superiore a 15 minuti), verrà persa la priorità di prenotazione e non si potrà più accedere all’Ecocentro. L'Asia si scusa per il disagio, ma le misure vengono adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, e dunque, a tutela della salute pubblica".