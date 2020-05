Covid19. Al San Pio restano 7 i ricoveri, 12 pazienti sospetti Il report aggiornato dell'azienda ospedaliera di Benevento

Resta invariato il dato dei ricoveri per Coronavirus presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono ancora 7 i pazienti in ospedale per Covid19, di cui sei sanniti e solo uno ricoverato in terapia intensiva. E' quanto emerge dal nuovo report comunicato dal nosocomio sannita per oggi, sabato 16 maggio.

Delle sette persone ancora in ospedale come detto solo un paziente della provincia di Benevento è ricoverato in terapia intensiva, cinque sono ricoverati in pneumologia sub-intensiva e solo uno nel reparto di malattie infettive.

Aumenta invece seppur di una sola unità il numero dei pazienti sospetti che ad oggi sono 12, di cui 9 residenti nel Sannio e provenienti da fuori provincia.