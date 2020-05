Mastella: sì a eventi estivi all'aperto e rispettando distanze L'annuncio del sindaco: useremo le location cittadine: Teatro Romano e Arco del Sacramento

“La graduale ripresa verso la normalità passerà anche attraverso le tante iniziative che in questi anni abbiamo messo in campo per rilanciare l’immagine della città e rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino. Mi riferisco a manifestazioni come Benevento Città Spettacolo o il BCT, ma non solo".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che annuncia: "Il tutto naturalmente nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Punteremo, infatti, sull’allestimento di spettacoli all’aperto, dove gli assembramenti sono diluiti grazie alla possibilità di distanziamento degli spettatori. Penso, ad esempio, a location come il Teatro Romano, l’Arco del Sacramento e agli altri spazi particolarmente suggestivi della nostra città. Il ritorno alla normalità passa, infatti, anche attraverso momenti di socialità e svago che, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute collettiva, aiutino a mettere alle spalle le difficoltà vissute in questi ultimi i mesi a causa del coronavirus”.