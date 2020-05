Mastella, Morandi e la bella storia di Pasqualino Un cittadino modello che ha lottato contro il Covid19 attraverso un rigoroso confinamento

E' tempo di allentare le restrizioni del lockdown imposto dal coronavirus anche per Pasqualino, 48enne beneventano che oltre ad un cromosoma in più ha cuore e senso civico da vendere.

Pasqualino ha preso alla lettera gli annunci, attraverso le telefonate registrate, del sindaco che esortava tutti a restare in casa e, anche dopo il 4 maggio, ha pazientemente atteso il via libera del primo cittadino per tornare a fare i suoi giri al Rione Ferrovia. Questo pomeriggio il lieto fine. Clemente Mastella ha fatto visita a Pasqualino invitandolo a rompere il confinamento, con le dovute precauzioni. Non solo. Per il giovane un regalo speciale: una videodedica dal suo idolo, Gianni Morandi.

Una storia a lieto fine capace di emozionare.

E subito dopo la visita Mastella ha invitato tutti a seguire l'esempio di Pasqualino e ad agire con giudizio. “Serve più attenzione – ha detto – vedo troppi assembramenti e troppe persone in giro senza mascherina. Se prosegue così sarò costretto a chiudere le aree più frequentate o a chiedere alla polizia municipale controlli più stringenti”.