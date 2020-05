Diritti costituzionali di libertà, marcia della Lit Ieri l'iniziativa. Gagliotti: per il ripristino diritti libertà di lavoro, riunione, circolazione

“Qualora il Governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri.” (Giuseppe Dossetti) “Senza la Sovranità monetaria le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione.” (Giacinto Auriti).

Il comitato popolare territoriale di Benevento, Lit Liberiamo l'Italia, ricorda due frasi dei due celebri giuristi italiani per annunciare che ieri mattina si è svolta, ad iniziativa di alcuni componenti del locale Comitato aderente al Movimento nazionale Liberiamo l’italia (LIT) - già riunitosi in Roma ai fori imperiali il 12 ottobre 2019 - “la passeggiata per la Costituzione del ‘48”.

La passeggiata si è snodata lungo il corso Garibaldi e sino dinanzi al palazzo del Governo. “I cittadini aderenti al Comitato – spiega in una nota il coordinatore della Lit Benevento, l'avvocato Nunzio Gagliotti - hanno rivendicato il ripristino dei diritti costituzionali di libertà di lavoro, riunione, circolazione, pensiero, culto, istruzione ed iniziativa economica. Il corteo ha pacificamente esercitato il diritto di espressione del pensiero per contestare i recenti decreti del governo che di fatto limitano i diritti inviolabili della persona”.

La Lit di Benevento ringrazia “il Questore e gli operatori della Digos la cui vigile presenza, a presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha contribuito ad assicurarne il più sereno compimento”.