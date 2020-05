Su le serrande, negozi pronti a ripartire C'è ottimismo tra le attività. Giovedì tocca ai ristoranti

Anche a Benevento oggi le attività commerciali hanno finalmente rialzato le serrande pronti a lasciarsi alle spalle questo periodo difficile. Già nella serata di sabato in tantissimi avevano partecipato al flash mob silenzioso per dare un segnale alla vigilia della ripartenza (accendendo le luci dei negozi ed esponendo un cartello con la scritta Benevento Rialzati), ora invece dopo aver messo in campo le prescrizioni, finalmente hanno ripreso le loro attività.

Riapertura anche per barbieri, parrucchieri e centri estetici. E c'è davvero tanta voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà imposte dal lockdown e tanto ottimismo per questa ripartenza.

“Innegabile i danni prodotti dalla chiusura ma questo è il momento di reagire, siamo ottimisti e speriamo che le persone, dopo tanto tempo di confinamento, possano ritornare ad acquistare” ci racconta una commerciante.

Riapriranno giovedì, invece, secondo le indicazioni del governatore Vincenzo De Luca i bar (a pieno regime) e i Ristoranti. Un settore, quello del mondo del food, messo particolarmente a dura prova e a cui si è rivolto anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha annunciato l'istituzione di una commissione.

“Concederemo ai ristoratori spazi pubblici esterni per le loro attività. E' pronta una commissione per seguire la vicenda. Un agevolazione indispensabile ad un settore messo davvero a dura prova”.