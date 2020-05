Fase 2, ecco cosa cambia per i dipendenti della Provincia Riunione organizzativa alla Rocca

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria si è riunito oggi con il Direttore generale Nicola Boccalone, il Segretario generale, Maria Luisa Dovetto, il dirigente dell’Area tecnica, Angelo Giordano, il datore di lLavoro Michelantonio Panarese ed i Responsabili dei Servizi per discutere sulla cosiddetta Fase 2 post emergenza Covid-19.

In sostanza, sono state discusse le modalità per il ritorno graduale alla normalità del lavoro presso gli Uffici e la riapertura della Rete museale, alla luce delle disposizioni dei Governi centrale e regionale, e secondo le indicazioni presentate dallo stesso Presidente Di Maria alla Regione Campania lo scorso 18 aprile e finalizzate a favorire la ripresa delle attività nei settori di competenza.

Al termine della riunione si è, dunque, stabilito un percorso fino al 3 giugno prossimo. In questo periodo, a partire da domani 19 maggio, concluso il cosiddetto periodo di esenzione, gli Uffici dell’Ente torneranno al lavoro secondo gli orari consueti ante-Covid-19: dunque, vengono ripristinati i rientri pomeridiani, ma proseguiranno alcune attività in “lavoro agile”.

Resta precluso al pubblico l’accesso agli Uffici: quanti hanno necessità di vedere istruite le pratiche potranno farlo solo o a mezzo telefono o via Pec.

Qualora tutto ciò non sia sufficiente e solo per casi eccezionali e previo appuntamento, l’interessato potrà accedere agli Uffici: anche a tale scopo sul portale web della Provincia è possibile consultare la “Carta dei Servizi” con le indicazioni sulle competenze degli Uffici e le modalità di accesso da remoto.

Va precisato, inoltre, che ogni accesso agli Uffici da parte dello stesso personale dipendente che degli Utenti verrà consentito solo presentando all’ingresso un’autocertificazione “Covid free” da parte dell’interessato, trattata nel rispetto della legislazione sulla privacy. Ulteriori Dispositivi di protezione individuale (barriere in plexiglass), installati nei giorni scorsi negli Uffici a diretto contatto con l’utenza, daranno garanzie di sicurezza. Si sta inoltre provvedendo in queste ore alla manutenzione del verde ed alla messa in sicurezza dei parchi della rete museale di proprietà.

Per quanto riguarda l’accesso ai Musei, tenuto conto delle stringenti indicazioni in materia e comunque fino al 31 maggio, verrà consentito l’accesso gratuito al pubblico nei giorni di Sabato (23 e 30 maggio), Martedì (26 maggio) e Giovedi (28 maggio) dalle ore 10.00 alle 18.00 al Museo del Sannio, al Museo Arcos e alla Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea.

Inoltre, l’accesso alla Sala Lettura del Museo del Sannio sarà possibile solo nei giorni di Martedì e Giovedì previo appuntamento, telefonando al numero 0824/774764; mentre per la Sala Lettura della Biblioteca “Antonio Mellusi” previo appuntamento con la responsabile Gomma telefonando al numero 0824/774756 o 0824/774750 per verificare la eventuale disponibilità.