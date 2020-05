"Amici di Padre Pio" donano serigrafia del santo al Rummo Omaggio per gli operatori dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento

Questa mattina l’associazione “Amici di Padre Pio”, con il direttore Gianni Mozzillo, ha fatto visita al Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante, per attestargli stima e ringraziamento per la lodevole opera di promozione del Nosocomio sannita e, in particolare, per l’apprezzata gestione della situazione emergenziale dovuta al covid-19.

Nell’occasione, Mozzillo, nel rivolgergli l’invito a partecipare all’edizione di quest’anno del Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina” ha fatto dono al manager di una pregevole serigrafia, che rappresenta il Santo fondatore della Casa Sollievo della Sofferenza nel mentre volge l’amorevole sguardo agli operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Un omaggio, che idealmente include tutti gli operatori sanitari del “San Pio”, impegnati con somma competenza, profonda dedizione e cristiano amore nella cura dei pazienti.