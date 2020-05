Cassa integrazione operai forestali, Spina chiarisce Il presidente dell'Ente montano: 21 giornate di cassa per Covid già comunicate all'Inps

Considerate le richieste di delucidazioni pervenute relativamente al pagamento delle giornate di Cassa integrazione salariale agli operai forestali della Comunità Montana del Fortore, il presidente Zaccaria Spina fornisce i seguenti chiarimenti acquisiti dagli uffici dell'Ente Montano (che in questa fase si trovano al cospetto di modalità operative del tutto nuove).

Spina informa che: “7 giornate di Cassa integrazione per avversità atmosferiche nel periodo febbraio-marzo sono state regolarmente comunicate, approvate dall'Inps e, di conseguenza, sono stati trasmessi i modelli SR 43 per il pagamento diretto; 12 giornate di Cassa integrazione Covid-19 relative al mese di marzo sono state comunicate all'Inps dal 4 aprile, e, dopo l'approvazione di quest'ultimo, si è provveduto a perfezionare i modelli SR 43 per il pagamento diretto che saranno trasmessi presumibilmente nella giornata di domani”. Ed infine, il Presidente della Comunità Montana comunica che: “21 giornate di Cassa integrazione Covid-19 relative al mese di aprile sono state già comunicate all'Inps e si è in attesa di approvazione; 2 giornate di Cassa integrazione Covid-19 del mese di maggio devono essere comunicate all'Inps”.