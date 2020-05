Covid19. Nessun nuovo contagio. Sei i ricoveri Quindici i paziento sospetti per i quali si attendono i risultati dei test

Frenano i contagi all'ospedale “San Pio”. l'azienda sanitaria ha processato oggi 100 tamponi, dei quali 4 sono risultati positivi.

I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Resta stabile il quadro dei ricoveri.

Sei i casi accertati: 5 riguardano sanniti mentre l'altro proviene da fuori provincia. I malati occupano la palazzina covid e sono così distribuiti: 5 casi in pneumologia e sub intensiva e 1 caso a malattie infettive.

Quindici i pazienti sospetti ricoverati in attesa dei risultati delle indagini.