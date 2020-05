Martedì si celebra la messa crismale Nella basilica cattedrale si recupera il rito che si svolge tradizionalmente il mercoledì santo

Sarà celebrata martedì 26 maggio 2020 alle ore 18,00 nella Basilica Cattedrale di Benevento.

“Carissimi, - scrive il Vicario generale per la Santa Messa Crismale, Don Franco Iampietro - come sapete, le restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19 hanno impedito la celebrazione della Solenne Messa Crismale nel giorno di Mercoledì Santo; è, quello, un momento in cui tutta la Chiesa locale, nella molteplicità e varietà delle sue membra, si stringe intorno al proprio Pastore. Ora, dopo le nuove norme sancite tra il Governo Italiano e la CEI, in sintonia con le indicazioni della Conferenza Episcopale Campana, la Santa Messa Crismale sarà celebrata martedì 26 maggio, memoria liturgica di san Filippo Neri, alle ore 18, nella basilica cattedrale di Benevento.

La Cattedrale, per quanto grande, è comunque autorizzata, trattandosi di uno spazio chiuso, ad accogliere un massimo di 200 persone. Per questo motivo interverranno i sacerdoti, i diaconi e una rappresentanza della vita consacrata e del laicato, assicurando comunque la presenza, almeno simbolica, di tutta la realtà diocesana. Per favorire la partecipazione, la Santa Messa crismale sarà trasmessa in diretta televisiva e via web da Tstv.

I sacerdoti, i diaconi, il Consiglio USMI, i membri del Consiglio Pastorale diocesano e della Consulta dei Laici potranno comunicare la loro partecipazione e richiedere il pass che consentirà l’accesso, all’indirizzo mail segretario@diocesidibenevento.it o al numero di fax 0824.47693 entro e non oltre sabato 23 maggio.

I sacerdoti e i diaconi porteranno con sé camice, amitto, cingolo e stola bianca. Indosseranno i paramenti nel posto loro riservato, dove attenderanno l’inizio della celebrazione. Per ragioni di sicurezza non sarà consentito l’accesso alla sagrestia. Tutti indosseranno mascherine e, preferibilmente, i guanti o provvederanno all’igienizzazione delle mani. L’ingresso, scaglionato e a distanza minima di 1,5 metri, sarà consentito tra le 17.00 e le 17.45, momento in cui la Basilica cattedrale sarà chiusa. Sempre per motivi di sicurezza, gli Olii santi non saranno ritirati quella sera stessa, ma verranno consegnati nei giorni successivi ai vicari foranei, ai quali ognuno potrà poi rivolgersi.

La Messa Crismale è il momento che segna, idealmente, come un nuovo inizio della vita ecclesiale. Per questo, sarebbe bello esserci! Vi aspetto”.