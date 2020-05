Allerta Meteo, Mastella chiude villa, cimitero e parchi Ordinanza del primo cittadino per la giornata di domani

In considerazione dell'allerta meteo che scatta dalle 23.59 di stanotte il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di chiudere cimitero, parchi e villa comunale: "Sto per firmare ordinanza con la quale domani causa avverse condizioni meteo , a partire dalla mezzanotte e fino

Alle 23/5 9di domani , chiudo Villa comunale , cimitero , tutti I parchi della città . Invito I Cittadini a non sostare sotto gli alberi , in particolare i pini , e sotto le grondaie . Attenti anche allo scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali ".