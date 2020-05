All'Unisannio si parla di Crisi e trasformazione digitale Per il ciclo “Come l’emergenza sanitaria sta cambiando la societa`”

Domani 20 maggio alle ore 11 in streaming sul canale Facebook dell’Università del Sannio si terrà il terzo incontro della serie “Come l’emergenza sanitaria sta cambiando la societa`”. Si tratta di quattro appuntamenti, organizzati dall’ateneo sannita, con esperti di diversi settori per comprendere come l’emergenza sta cambiando l’economia, le istituzioni e la società.

Dopo i primi due incontri dedicati ai diritti delle persone e agli scenari per l’economia del Sannio, stavolta si parlerà di trasformazione digitale. La pandemia Covid-19 ha comportato una decisa accelerazione dei processi di transizione verso un mondo più digitalizzato. In queste settimane di lockdown, le tecnologie sono balzate al centro di nuove modalità di fruizione di servizi e nuove forme di relazioni interpersonali, sia private sia di lavoro. Sono cambiamenti che avranno effetti duraturi, con indubbie ricadute positive, ma che, se non ben governati, rischiano di lasciare indietro segmenti del Paese. Fra i problemi da affrontare: la crescita di una cultura digitale diffusa, il gap

infrastrutturale, i modelli di organizzazione del lavoro troppo rigidi e burocratici, in particolare nella Pubblica Amministrazione. Ne discuteranno Gerardo Canfora, rettore dell’Universita` degli Studi del Sannio, Nicola Mazzocca, consigliere ICT del Ministro per l’Universita` e la Ricerca e Luigi Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation, moderati dal giornalista Nico De Vincentiis.