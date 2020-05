"Sanniti solidali" donano postazione igienizzante alla Lilt I ringraziamenti del presidente della Lilt Benevento, Francione

Solidarietà e beneficenza in prima linea per la lotta contro l'epidemia di Covid 19 grazie ad una donazione effettuata dai soci dell'associazione “Sanniti Solidali” alla “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” di Benevento.

A darne notizia è il presidente della LILT, Salvatore Francione che a nome suo e dello staff ringrazia Manuel Parrella e tutti i soci “Sanniti Solidali” per aver donato (presso la sede della Lilt in via Martiri d'Ungheria n.21 di Benevento) una postazione igienizzante con dispenser di gel disinfettante, guanti monouso ed alcol.

Per Francione: “I Sanniti Solidali, in tempi di piena emergenza come quelli che stiamo vivendo, con questo atto di solidarietà hanno dimostrato vicinanza ed affetto nei confronti della LILT. Un apprezzato gesto di attenzione, utile per la salvaguardia della salute e per la prevenzione della diffusione del Coronavirus all'interno della nostra comunità”. Inoltre, sempre il presidente della LILT di Benevento fa sapere che, nei giorni scorsi, è stata effettuata la sanificazione dei locali della LILT e che, a breve, verranno riaperti tutti gli ambulatori per le visite. Per prenotazioni: 0824-313799---3341481137