Mortaruolo: incontro Provenzano per rilancio aree interne DL Rilancio. Oggi diretta streaming con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano

Cura Italia e DL Rilancio saranno al centro dell’incontro in streaming con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano in programma questo pomeriggio alle ore 17.30 sulla pagina Facebook del PD Sannio - Federazione provinciale di Benevento.



Il dibattito sarà moderato da Antonella Pepe, componente dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico e vedrà gli interventi di Carmine Valentino, segretario provinciale PD; Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania e di Umberto Del Basso De Caro, deputato della Repubblica.



“Insieme al Ministro Provenzano – commenta il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo – analizzeremo nel dettaglio tutte le misure previste nei provvedimenti assunti dal Governo ai quali vanno ad integrarsi le azioni che come Regione Campania abbiamo inserito nel nostro Piano Socio Economico per sostenere famiglie, imprese, lavoratori, giovani, anziani, disabili, terzo settore, turismo e cultura. Nel dibattito presteremo particolare attenzione al Sud e alle aree interne analizzando alcuni goals fondamentali: il riequilibrio sul piano infrastrutturale; evitare in tutti i modi lo spopolamento garantendo la sopravvivenza delle piccole attività imprenditoriali; superare l’isolamento dei territori periferici grazie alla infrastrutturazione digitale; investire sulla tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne; incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali. Abbiamo un obiettivo inderogabile: non lasciare solo chi con coraggio sceglie di restare al Sud”.