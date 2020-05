Agenzie di viaggio: è tempo di ripartire in tutta sicurezza Cambierà il modo di fare turismo e per quest'anno lo slogan è #ripartiamodallItalia

"Ciò che amiamo ripetere al ritorno da ogni viaggio è... ripartiamo?

Ebbene sì, dopo mesi di stacco forzato, finalmente si riparte!

Da lunedì 18 maggio le agenzie di viaggio avrebbero potuto rialzare la serranda chiusa ormai da due mesi, ma a Benevento abbiamo deciso di attendere ancora un po’, per superare questo momento di incertezza circa l’applicazione delle linee guida su tutta la filiera del turismo organizzato".

Così le agenzie di viaggio di Benevento e provincia in un comunicato congiunto.

"Alcune agenzie invece, hanno scelto di riaprire da subito lavorando ad orari ridotti e su appuntamento.

In verità nessuna ha mai smesso di essere al fianco dei clienti, continuando a lavorare da casa, tra telefoni incandescenti e chat di gruppo, per gestire voucher, riprotezioni e incertezze.

Entro il 3 giugno è prevista la riapertura al pubblico di tutte le agenzie di Benevento e provincia.

Entro questa data avremo certezza delle linee guida dell’intera filiera: dall’ingresso in Agenzia, regolato dall’utilizzo di mascherine e guanti per i clienti e per gli addetti al lavoro, alla sicurezza dei mezzi di trasporto (siano essi Bus, treni, aerei, navi, noleggio auto), alle strutture ricettive, ai villaggi turistici, alle visite guidate, agli ingressi ai musei.

Insomma, ad un intero settore in procinto di (Ri)partire, ma con occhi ben puntati sulla tutela del viaggiatore, per eventuali annullamenti o altri imprevisti dovuti al delicato periodo.

Ci siamo "fermati" ma in realtà non abbiamo mai smesso di viaggiare, guardare avanti, programmare, formarci, studiare e approfondire...

Abbiamo volato con la fantasia anche dal divano, abbiamo sognato nuove mete e scoperto sempre più segreti del nostro fantastico mondo! Oggi tutti insieme si discute su come, dove e quando si potrà ripartire.

Sarà sicuramente un turismo diverso da quello a cui eravamo abituati fino a poco tempo fa. Gli addetti ai lavori lo chiamano Turismo di prossimità: sono nati, infatti, in questi mesi slogan come #ripartiamodallitalia e #beneventorialzati a sostegno della nostra Nazione e della nostra città.

Siamo Sanniti “gens fortissima Italiae”.

Ci vediamo in agenzia con il sorriso e la tranquillità di sempre, con l'entusiasmo e la positività di poter presto tornare ad esplorare il mondo intero!".