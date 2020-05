Nessun nuovo caso dai 115 tamponi processati al San Pio Uno ha dato esito incerto e sette sono conferma di positività già accertate

Anche oggi nessun nuovo caso di positività al Covid-19 dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 115 i test analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita, di cui uno dall’esito

incerto e sette risultati positivi. Ma i sette tamponi risultati positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera San Pio per oggi, mercoledì 20 maggio.