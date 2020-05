Stipendi Trotta bus, l'ira dei sindacati: intervenga Mastella Cgil, Cisl, Uil e Ugl: incomprensibili ritardi visti che sono arrivati i soldi da Comune e Regione

Le segreterie provinciali di Cigil, Cisl, Uil e Ugl Trasporti tornano ad accendere i riflettori sul mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti della Trotta bus di Benevento. Si tratta dei dipendenti che si trovano in regime del fondo bilaterale, visto che la società non ha potuto anticipare l'erogazione del fondo perché, “come da essa riferito, era impossibilitata economicamente, non hanno ricevuto un centesimo come salario”.

“Preso atto che la Regione Campania – scrivono Anzalone, Marra, Pagliuca e Cella - ha già provveduto al pagamento dei corrispettivi chilometrici di aprile e maggio e che sta già provvedendo ad erogare quelli di giugno, tenuto conto anche dei trasferimenti economici effettuati dal Comune di Benevento, devono purtroppo constatare che i dipendenti della società Trotta Bus Services di Benevento sono senza salario.

Tutto questo, per quanto ci riguarda, come più volte ribadito dalle parti sociali nei vari incontri con la società, si poteva evitare, proprio per i sacrifici che gli enti Regione e Comune avevano messo in campo, pagando le fatture dei mesi in questione senza decurtazione”.

I sindacati viste le difficoltà che stanno vivendo in questo momento le famiglie, “portano la loro vicinanza a tutti i lavoratori della Trotta Bus Services. Purtroppo, come più volte ribadito dalle parti sociali e puntualmente smentiti dalla società, si rischiava, così come sta avvenendo, che a pagare le conseguenze di tutto era l'anello più debole, cioè i lavoratori”.

Le parti sociali chiedono un intervento al sindaco di Benevento Clemente Mastella e all'Assessore della mobilità e trasporti Luigi Ambrosone, “al fine di sollecitare gli enti preposti, in modo che questi lavoratori non vivano un ulteriore dramma economico dopo quello socio-sanitario già in atto del Covid-19.

Come sindacato ribadiamo il concetto che è inammissibile non tener minimamente in considerazione i disagi di natura socio-economica di queste famiglie.

Inoltre, tale comportamento è incomprensibile e irrispettoso, sia nei confronti della Regione Campania che del Comune di Benevento, che hanno garantito le risorse nella stessa misura degli anni precedenti per evitare ricadute sulle aziende e sul personale.

Non è assolutamente tollerabile che, in una situazione così complessa, la Trotta Bus Services non ha fatto nulla per evitare, anche in minima parte, quanto accaduto ai propri dipendenti”.