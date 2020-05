Verde pubblico, al via i lavori della Provincia Dopo il blocco imposto dal coronavirus

Sono cominciati i lavori per la manutenzione del verde pubblico della Provincia di Benevento.

Gli operai del Servizio Forestazione hanno riaperto i cantieri, dopo il blocco delle attività per il Coronavirus, secondo un cronoprogramma già stilato per questa e la prossima settimana che riguarderà gli spazi pubblici di competenza all’interno del perimetro urbano del capoluogo.

Le squadre degli addetti hanno cominciato con i parchi della Rocca dei Rettori e della Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea nei pressi dell’Arco di Traiano, nonché con il Museo del Sannio ed il Chiostro di Santa Sofia in piazza Giacomo Matteotti.

Si passerà, quindi, alla Rotonda dei Pentri ed ai Giardini tra Largo Carducci e Via Pirandello, al Punto Informativo e via Schipa, al Centro Antincendi di Piano Cappelle.

Infine verranno manutenuti i parchi dei Licei e degli Istituti Superiori.