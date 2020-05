Aiuti alle famiglie, Caritas distribuisce paniere alimentare Il 18,19 e 20 Giugno 2020 dalle ore 9:30 alle 13:00, presso ex Scuola Allievi Carabinieri

Nei giorni 18-19-20 Giugno 2020 dalle ore 9:30 alle 13:00, presso la Caserma Ex Scuola Allievi Carabinieri "F. Pepicelli" al Viale degli Atlantici, la Caritas Diocesana in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, organizza la 3 distribuzione del "Paniere Alimentare" in favore delle famiglie in difficoltà a causa del COVID-19. Anche per questo 3 turno di distribuzione sono disponibili 400 "Panieri".

Per poter accedere al beneficio bisogna consultare il sito www.caritasbenevento.it dove dal 25 Maggio sarà possibile prendere visione del disciplinare e scaricare la nuova dichiarazione.

Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte in modo completo e leggibile sulla nuovo modello denominato "3 Distribuzione Paniere Alimentare", corredate dalla copia di un documento di riconoscimento di chi compila, ed essere consegnate a mano presso la Cittadella della Carità "Evangelii gaudium" Rettoria Convento di S, Pasquale in Benevento in Via San Pasquale 11 da Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 entro e non oltre Venerdì 5 giugno 2020.

Non saranno accettate le domande che saranno inviate in modo diverso da come descritto sopra, per le famiglie dei comuni delle Province di Avellino e Benevento, ricadenti nel territorio diocesano di Benevento si prega di contattare telefonicamente la segreteria della Caritas Diocesana allo 0824 25508 nella persona della Dott.ssa De Vita Giusy.

Per chi volesse sostenere il progetto "Paniere Alimentare" COVID-19 della Caritas può farlo con le seguenti modalità:

Prodotti per l'igiene personale adulti (Shampoo, bagnoschiuma dentifricio, detergente intimo, sapone, assorbenti, ecc...)

Prodotti per l'igiene della casa (detersivi per stoviglie pavimenti e bucato a mano e/o lavatrice, candeggina, alcool etilico, detergenti ecc...)

Prodotti alimentari a lunga conservazione (Olio d'oliva e/o di semi, farina, pasta, legumi in scatola, latte, sale, zucchero, tonno in scatola, passata e/o polpa di pomodoro ecc..)

Prodotti per l'infanzia (Pannolini tutte le misure, omogeneizzati, prodotti per l'igiene baby

I prodotti raccolti possono essere consegnati presso la Caritas tutte le mattine dei giorni feriali rivolgendosi alla responsabile della struttura, Onaide Marotti (0824. 25508).