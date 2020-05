Al San Pio restano due i ricoveri per Coronavirus Il report dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per oggi, sabato 23 maggio

Resta invariato il dato dei ricoveri per Coronavirus presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono ancora due i pazienti sanniti in ospedale, entrambi ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, sabato 23 maggio.

Si svuotano dunque gli altri reparti del padiglione dedicato all'emergenza Coronavirus. Anche oggi nessun nuovo paziente sospetto, mentre dall'ospedale fanno sapere che due pazienti, ricoverati in Pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni, mentre risulta accertata la negatività del paziente ricoverato in malattie infettive.

Restano complessivamente ottanta, dunque, i pazienti accertati positivi al Covid-19 trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 sono residenti nella provincia di Benevento.