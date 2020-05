Mastella: si lasci tornare il pubblico negli stadi Il sindaco: con le dovute precauzioni e limitazioni ma si ricominci

“Felice per il Benevento ma stiamo sempre molto attenti. Mai abbassare la guardia, il virus non è scomparso”.

Clemente Mastella alla riapertura del Museo del Sannio, in programma questa mattina, lancia una proposta riferita al mondo dello sport e più nel dettaglio calcio.

"Non capisco perché – riflette il sindaco di Benevento – gli stadi devono esser vuoti e se invece organizziamo una manifestazione all'aperto possono esserci qualche centinaio di persone. Perché non possiamo permettere a mille persone di accedere ad un campo che normalmente ospita 15mila posti?”.

Il sindaco poi aggiunge: “Chi andrà? Magari gli abbonati o potrebbe essere stabilita una turnazione”. Insomma ripartire con le dovute precauzioni e tanta attenzione ma ripartire.