Riapre il Museo del Sannio, si riparte dalla cultura Questa mattina la "cerimonia" che ha restituito ai visitatori i siti culturali cittadini

"Ripartire dalla cultura significa far ripartire i territori". Così il presidente della Provincia Antonio Di Maria all'inaugurazione, dopo lo stop per il virus, della Rete Museale della Provincia di Benevento chiusa dallo scorso 8 marzo.



"La Provincia - ha spiegato Di Maria - si è battuta per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: tra le priorità da affrontare per la Fase 2 che erano state indicate al Presidente della Regione Campania, c’era appunto quella della riapertura dei Musei e, dunque, la riapertura del Museo del Sannio e degli altri poli costituisce un primo, importante traguardo. Si tratta di giacimenti culturali di straordinario prestigio ed importanza che custodiscono e costituiscono l’identità locale e territoriale". Prima dello scoppio della pandemia erano stati raccolte numerosissime prenotazioni da parte di numerose scuole per la classica gita scolastica di primavera, nonché da parte di turisti: la pandemia ha bloccato questo flusso di persone, ha sottolineato Di Maria e proprio per questo egli ha voluto che la Rete Museale in condizioni di sicurezza e con limitazioni riaprisse.

"Dobbiamo ripartire - ha dichiarato Di Maria - dai territori e dalla cultura che la Provincia di Benevento inserisce tra le sue priorità. La cultura è un bene di tutti: siamo tutti ambasciatori e responsabili del nostro patrimonio culturale. Insieme alla “società in house” Sannioeuropa abbiamo molte iniziative in cantiere: abbiamo coinvolto l'Università 'L'Orientale' di Napoli, con la professoressa Rosanna Pirelli, in un progetto di rilancio della sezione egizia del Museo Arcos e siamo, inoltre, in contatto con alcuni dei più importanti musei europei.

Non abbiamo trascurato la comunicazione online che rappresenta una vetrina importante di presentazione del nostro patrimonio culturale. Per valorizzare i musei abbiamo realizzato un nuovo brand della rete museale e un nuovo sito in cui sono contenute tutte le prime informazioni necessarie per organizzare una visita oltre a una sezione dedicata alla esplorazione virtuale dei siti".

"Ringrazio - ha concluso il presidente Di Maria - tutta la struttura tecnica e amministrativa della Provincia di Benevento e la Sannioeuropa, “società in house” che gestisce e promuove la rete museale, per l'impegno profuso al fine garantire la riapertura in sicurezza dei siti".

"In piena sintonia con gli obiettivi di politica culturale del presidente Di Maria - ha specificato Sauchella - la Sannioeuropa, attraverso un processo di sempre maggiore coinvolgimento del territorio e dei cittadini, intende dare nuova linfa alla rete museale. Abbiamo messo in campo importanti relazioni con università e istituti culturali che ci consentiranno di rendere sempre più visibile le nostre ricchezze al di là dei confini della nostra provincia. Oltre a garantire la riapertura dei siti, stiamo immaginando un nuovo modo di fruizione dei nostri musei valorizzandone gli spazi all'aperto. Inoltre, rafforzeremo sempre di più la comunicazione attraverso il sito e i social network".

Il Sindaco Mastella ha dato atto alla Provincia di aver lavorato per la riapertura della sua Rete Museale ed ha assicurato che il Comune farà la propria parte nel settore dei beni culturali per garantire il risveglio del territorio. E’ quindi seguita una visita alle diverse Sale del Museo del Sannio ed al Chiostro di Santa Sofia.