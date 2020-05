Spazi pubblici gratuiti, pubblicato l'avviso "La misura consentirà di disporre all'esterno tavoli e sedie rispettando le distanze"

Sono state pubblicate sul sito dell'Ente le misure per usufruire gratuitamente degli spazi pubblici per ampliare le superfici dei locali. A comunicarlo il comune di Benevento evidenziando come "la misura consentirà di disporre all’esterno tavolini, sedie ed ombrelloni nel rispetto delle distanze di sicurezza e, conseguentemente, rispondere concretamente alle esigenze degli esercenti che, com’è noto, hanno subito pesanti conseguenze dal Covid-19. Sul sito dell’Ente è anche disponibile il modulo che, unitamente ad una planimetria, consentirà di effettuare la richiesta".