Bct, da fine giugno Piazza Santa Maria diventa un Drive In Sarà creata una arena cinematografica per assistere a film in auto

Benevento avrà il suo cinema Drive In. Dal 26 giugno e fino ad inizio agosto, in Piazza Cardinal Pacca, nel capoluogo sannita, ogni weekend, dal venerdì alla domenica, sarà possibile assistere a proiezioni cinematografiche in modalità drive in.

L’organizzazione del Festival BCT ha lavorato in queste settimane, d’accordo con il Comune di Benevento, per consentire alla città di continuare a godere della cultura cinematografica seppur in una forma diversa, alternativa, rispetto a quella a cui eravamo abituati.

Una vera e propria immersione nell’atmosfera degli anni 50, tra pellicole e pop corn, per continuare a vivere la magia del cinema in modalità sicura.

È solo la prima novità di questa estate. Le ultime decisioni del Governo e della Regione hanno spinto l’organizzazione del Festival a nuove valutazioni.

Nella giornata di mercoledì verrà annunciata la seconda novità che ci terrà compagnia in questa stagione estiva.

Nelle prossime settimane intanto attraverso i canali social del Festival e sul sito ufficiale saranno fornite tutte le indicazioni relative alla programmazione dei film e alle modalità di fruizione del BCT Drive in.