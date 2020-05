Contratto lavoratori Sanità privata, la Cgil si mobilita Giovedì dinanzi alla Prefettura di Benevento saranno esposti degli striscioni

La Cgil sanità privata di Benevento ha organizzato per giovedì 28 maggio dalle ore 10 dinanzi il Palazzo del Governo unauna iniziativa di sensibilizzazione per tutti i lavoratori del Comparto della sanità Privata, “propedeutica allo sciopero nazionale unitario indetto per il prossimo 18 giugno, per protestare contro la reiterata volontà delle controparti (Aris/Aiop Nazionali, le associazioni dei Datori di Lavoro del Comparto) di non voler giungere alla sottoscrizione del rinnovo del contratto dei dipendenti delle strutture della sanità privata, scaduto da oltre 13 anni e nell’apertura del confronto per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro del personale delle Rsa scaduti da oltre 5 anni”. Per questi motivi Fp Cgil di Benevento con il coordinatore provinciale della sanità privata, Pompeo Taddeo esporranno dinanzi alla Prefettura bandiere e striscioni, “alla presenza di qualche iscritto e nel rispetto delle recenti normative in tema di distanziamento sociale e della prevenzione da contagio”. Il sindacato chiederà anche di incontrare il Prefetto.