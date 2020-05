Tecnologie tra protezione pubblica e libertà personali Su piattaforma zoom e in diretta Facebook sulla pagina del Rotary Club di Benevento

Sabato mattina dalle 11 (su piattaforma zoom e in diretta Facebook sulla pagina del Rotary Club di Benevento) ci si confronterà sul tema dell'utilità delle tecnologie informatiche nel tracciamento dei contatti, della loro invasività e della tutela della libertà personale. L'evento è stato organizzato dal Circolo Manfredi, dal Liceo Classico P. Giannone, dal Rotary Club di Benevento, dalla LIDU, dal Lions club Benevento Host e dal Lions club Arco Traiano.

Dopo la relazione del professore Corrado Aaron Visaggio, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio ed esperto in malware analysis e sicurezza software, si aprirà un confronto su un tema assai rilevante in ambito nazionale ed internazionale, ovvero l'importanza del tracciamento dei contatti nella fase di identificazione degli individui a rischio e potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e nella mitigazione della trasmissione suguente.

"L'importanza - spiega l'ingegnere Giuseppe Di Gioia, presidente del Circolo Manfredi -, in questo momento storico, di avere a disposizione questi strumenti informatici se, da un lato, si fonda sull'assunto dell'art. 32 della Costituzione che inquadra la salute come un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, dall'altra si scontra con le conseguenti limitazioni di libertà costituzionali del singolo, come la libertà di circolazione e soggiorno, la tutela della privacy dei cittadini e, tema non sempre ben evidenziato, il divieto di discriminazioni per cui il digital divide potrebbe decidere chi ha diritto di fruire di questi supporti tecnologici e chi ne è tagliato fuori".