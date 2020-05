Sarà rivisto il tracciato strada San Giorgio la Molara - 90bis Questa mattina riunione in Provincia con sindaci e tecnici per valutare il progetto

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si è incontrato questa mattina con i sindaci di Molinara, Paduli e San Giorgio la Molara per esaminare il progetto di lavori di completamento e raccordo con quei Comuni della strada San Giorgio la Molara - Statale 90 bis (in prossimità dell’ASI di Benevento).

Alla riunione erano presenti anche il dirigente del Settore Tecnico della Provincia, l'ingegnere Angelo Carmine Giordano, con gli ingegneri Michelantonio Panarese e Zosimo Maiolo, ed il progettista Antonello Scocca.

Al termine della riunione si appreso che il tracciato ipotizzato per l’arteria, lunga circa 16 chilometri, non è stato ritenuto soddisfacente ed adeguato alle necessità e, pertanto, all’unanimità si è deciso di incaricare la struttura tecnica di studiare una alternativa progettuale in grado di corrispondere alle strategie di sviluppo e di predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica entro i prossimi quindici giorni.