Al San Pio processati 120 tamponi: tutti negativi Restano tre i pazienti ricoverati per Covid-19 presso l'azienda ospedaliera di Benevento

Anche oggi nessun nuovo caso di positività al Coronavirus dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono centoventi i test analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita e tutti sono risultati negativi. E' quanto comunicato nel consueto report elaborato dall'azienda ospedaliera che dettaglia anche il dato dei pazienti ancora in ospedale per Covid-19.

Restano tre i pazienti sanniti positivi al Covid-19 ricoverati al San Pio nel reparto di pneumologia sub-intensiva. In giornata inoltre non vi è stato nessun nuovo ricovero per caso sospetto di Covid.

Dall'ospedale viene infine ricordato che due pazienti, ricoverati in pneumologia come positivi, risultano essersi negativizzati e prossimi alle dimissioni.

Invariato pertanto anche il numero complessivo dei casi affrontanti al San Pio dall'inizio dell'emergenza: 80 in totale i pazienti accertati positivi al Coronavirus trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 residenti nella provincia di Benevento.