Villa comunale, ecco i nuovi orari Restano chiusi al pubblico Hortus Conclusus e Arco del Sacramento

A partire dal 29 maggio la Villa Comunale rimarrà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 22 con unico accesso dal varco sito in piazza Castello. Inoltre, sarà riaperta al pubblico dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 21 l’area comunale del rione Capodimonte denominata Giardini De Falco. Permane, invece, la chiusura al pubblico di Hortus Conclusus e Arco del Sacramento.

A stabilirlo è l’ordinanza numero 50333/2020 che inoltre prevede: "Non è consentito l'ingresso a chi presenta sintomi febbrili e a chi è sottoposto alla misura della quarantena; i visitatori dovranno essere muniti di mascherine con esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni; sulle panchine potrà prendere posto una sola persona per volta, oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore; è interdetto l’accesso e l’uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che saranno delimitate dall’apposizione lungo il relativo perimetro di nastro segnalatore bianco e rosso; va osservato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo che si tratti di un minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore, e di almeno due metri nello svolgimento di attività motoria e sportiva; sono vietati gli assembramenti e conseguentemente i pic-nic e giochi di gruppo; è consentito l’ingresso di animali di piccola taglia purché rimangano in braccio al proprietario/conduttore".