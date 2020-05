Mastella: "Multe salate per chi getta mascherine in strada" Ordinanza del sindaco: "Vanno gettati nell'indifferenziata"

Dopo lo scempio visto nelle ultime settimane, con mascherine e guanti usati lasciati ovunque a insozzare la città, arriva l'ordinanza di Mastella: "E’ fatto divieto assoluto di abbandonare o depositare su strade, piazze e loro pertinenze, e in genere su suolo pubblico e nei corsi d’acqua, nonché nei luoghi aperti al pubblico, dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). A stabilirlo è l’ordinanza sindacale n. 50842/2020.

E’ fatto altresì divieto di smaltire gli anzidetti dispositivi nei cestini per rifiuti collocati sulla pubblica via ed è fatto obbligo ai privati di smaltire mascherine e guanti nell’ambito dei rifiuti domestici, applicando ad essi il trattamento previsto per la frazione indifferenziata, con l’ulteriore precauzione di raccogliere guanti e mascherine in un apposito sacchetto che va a sua volta inserito nel sacco dell’indifferenziata".