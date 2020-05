Dati stabili al San Pio: restano due i pazienti ricoverati Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, venerdì 29 maggio

Situazione anche oggi stabile presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Restano due i pazienti sanniti ancora ricoverati per Covid-19 e sono entrambi nel reparto di pneumologia sub-intensiva. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita per oggi, venerdì 29 maggio che come di consueto dettaglia il numero dei ricoveri per Coronavisu.

Ad oggi nel report aggiornato alle ore 12 non si registra la presenza di nuove pazienti positivi al Covid. Ma dall'azienda ospedaliera viene precisato che nel reparto di pneumologia è ancora ricoverato, ma prossimo alle dimissioni, un paziente residente nella provincia di Benevento ormai negativizzato.

Resta dunque invariato anche il dato complessivo dei casi affrontati in ospedale dall'inizio dell'emergenza: 80 i pazienti accertati positivi al Covid-19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 residenti nella provincia di Benevento.